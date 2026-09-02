1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Anlage?
|
02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32.59 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 306.843 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 3.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’055.54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89.44 Prozent eingebüsst.
1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 234.49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Analysen zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.