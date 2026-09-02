NASDAQ Composite Index-Papier 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32.59 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 306.843 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 3.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’055.54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89.44 Prozent eingebüsst.

1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 234.49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch