NASDAQ Composite-Handel aktuell: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 3.38 Prozent leichter bei 16’254.40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16’499.69 Zählern und damit 1.92 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16’823.17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’600.36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’209.75 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 5.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 17’754.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’338.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15’865.25 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 15.70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 5.70 Prozent auf 5.56 USD), Repligen (+ 3.89 Prozent auf 131.55 USD), Abbott Laboratories (+ 3.59 Prozent auf 130.75 USD), CRESUD (+ 3.33 Prozent auf 11.96 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 3.08 Prozent auf 99.12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cumulus Media A (-8.58 Prozent auf 0.26 USD), NVIDIA (-8.51 Prozent auf 102.65 USD), Neogen (-8.48 Prozent auf 4.53 USD), JB Hunt Transportation Services (-7.66 Prozent auf 124.77 USD) und Sangamo Therapeutics (-6.80 Prozent auf 0.69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41’038’166 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.668 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.69 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.49 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

