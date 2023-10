NASDAQ Composite-Handel aktuell: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.82 Prozent im Minus bei 13’547.63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.094 Prozent auf 13’672.47 Punkte an der Kurstafel, nach 13’659.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 13’714.14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’544.09 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13’773.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’918.96 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 10’417.10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 30.43 Prozent. Bei 14’446.55 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit BSquare (+ 47.98 Prozent auf 1.84 USD), SMC (+ 6.94 Prozent auf 72’900.00 JPY), Fastenal (+ 6.91) Prozent auf 59.88 USD), Dixie Group (+ 5.98 Prozent auf 0.69 USD) und Harmonic (+ 5.81 Prozent auf 9.84 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Cutera (-11.88 Prozent auf 3.71 USD), Trinity Biotech (-11.86 Prozent auf 0.55 USD), Sangamo Therapeutics (-8.61 Prozent auf 0.52 USD), Comtech Telecommunications (-7.84 Prozent auf 8.11 USD) und AngioDynamics (-7.51 Prozent auf 6.47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’661’031 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.622 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

2023 hat die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch