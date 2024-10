NASDAQ Composite-Handel aktuell: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent stärker bei 18’332.25 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.352 Prozent tiefer bei 18’217.73 Punkten, nach 18’282.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’208.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’362.65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.39 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’395.53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’283.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13’659.68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 24.15 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 13.59 Prozent auf 208.25 USD), VOXX International A (+ 12.97 Prozent auf 6.97 USD), Fastenal (+ 9.70 Prozent auf 76.78 USD), American Superconductor (+ 7.76 Prozent auf 23.89 USD) und FreightCar America (+ 7.74 Prozent auf 12.80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Elron Electronic Industries (-7.41 Prozent auf 1.00 USD), Align Technology (-3.07 Prozent auf 222.60 USD), Donegal Group B (-2.93 Prozent auf 12.93 USD), AXT (-1.88 Prozent auf 2.61 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-1.45 Prozent auf 5.42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’589’985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.191 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

