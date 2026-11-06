NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.81 Prozent höher bei 24’756.30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.18 Prozent auf 24’602.48 Punkte an der Kurstafel, nach 24’315.00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24’825.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’561.11 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.30 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 27’599.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’348.35 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 23’053.99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.54 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit DXP Enterprises (+ 11.39 Prozent auf 148.00 USD), Lam Research (+ 11.16 Prozent auf 205.87 USD), FormFactor (+ 10.94 Prozent auf 79.61 USD), CIENA (+ 8.98 Prozent auf 251.54 USD) und AXT (+ 8.25 Prozent auf 39.75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DENTSPLY SIRONA (-13.83 Prozent auf 8.70 USD), Anika Therapeutics (-13.42 Prozent auf 16.74 USD), inTest (-10.70 Prozent auf 12.19 USD), Donegal Group B (-9.32 Prozent auf 23.25 USD) und AmeriServ Financial (-6.97 Prozent auf 4.54 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8’533’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.544 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch