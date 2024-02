NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.25 Prozent auf 15’990.66 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.308 Prozent auf 15’842.38 Punkte an der Kurstafel, nach 15’793.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’007.29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’831.76 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2.41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14’857.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der NASDAQ Composite 13’521.45 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Stand von 11’789.58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8.29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 16’007.29 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit New York Community Bancorp (+ 16.95 Prozent auf 4.90 USD), Geron (+ 10.47 Prozent auf 2.11 USD), FormFactor (+ 10.24 Prozent auf 42.95 USD), MicroStrategy (+ 9.95 Prozent auf 646.32 USD) und Ultralife Batteries (+ 9.46 Prozent auf 7.87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen EMCORE (-39.25 Prozent auf 0.38 USD), Expedia (-17.78 Prozent auf 131.11 USD), Central Garden Pet (-16.84 Prozent auf 41.43 USD), Geospace Technologies (-16.36 Prozent auf 11.89 USD) und Amtech Systems (-15.27 Prozent auf 3.44 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die ImmunoGen-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’061’330 Aktien gehandelt. Mit 2.854 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.18 erwartet. Mit 71.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch