NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.39 Prozent auf 17’876.77 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.102 Prozent höher bei 17’649.74 Punkten, nach 17’631.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 17’877.44 Punkte, das Tagestief hingegen 17’585.58 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 17’726.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16’685.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 13’290.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 21.07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 16.07 Prozent auf 5.89 USD), Innodata (+ 9.55 Prozent auf 18.69 USD), Forward Air (+ 8.83 Prozent auf 31.07 USD), United Therapeutics (+ 8.60 Prozent auf 348.58 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6.88 Prozent auf 3.42 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Big 5 Sporting Goods (-7.29 Prozent auf 1.78 USD), inTest (-4.38 Prozent auf 6.98 USD), Taylor Devices (-4.03 Prozent auf 49.52 USD), VOXX International A (-3.85 Prozent auf 3.00 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3.47 Prozent auf 9.19 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 57’556’365 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.113 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

