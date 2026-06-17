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NASDAQ Composite im Blick 17.06.2026 22:33:49

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels leichter

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite notierte am Mittwoch im Minus.

Grupo Financiero Galicia
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.34 Prozent schwächer bei 26’021.66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.445 Prozent auf 26’493.82 Punkte an der Kurstafel, nach 26’376.34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25’960.41 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’511.55 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’225.14 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Stand von 22’479.53 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 19’521.09 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11.99 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Astro-Med (+ 69.86 Prozent auf 28.35 USD), 3D Systems (+ 8.15 Prozent auf 3.45 USD), Astronics (+ 6.04 Prozent auf 80.06 USD), FreightCar America (+ 4.89 Prozent auf 9.22 USD) und ADTRAN (+ 4.89 Prozent auf 13.29 EUR). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-20.60 Prozent auf 18.81 USD), Comtech Telecommunications (-14.38 Prozent auf 2.56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9.37 Prozent auf 3.87 USD), Cogent Communications (-8.97 Prozent auf 14.61 USD) und Upbound Group (-7.57 Prozent auf 17.46 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’741’072 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.429 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2.60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 393.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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