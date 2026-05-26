NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.19 Prozent auf 26’656.18 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.936 Prozent auf 26’590.50 Punkte an der Kurstafel, nach 26’343.97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’520.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’725.29 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24’836.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’878.38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18’737.21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’725.29 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Power Integrations (+ 18.69 Prozent auf 84.09 USD), Modine Manufacturing (+ 13.57 Prozent auf 295.88 USD), Amkor Technology (+ 11.73 Prozent auf 73.46 USD), Harmonic (+ 11.18 Prozent auf 16.90 USD) und Elbit Systems (+ 11.02 Prozent auf 852.41 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-5.84 Prozent auf 132.60 USD), Compugen (-5.36 Prozent auf 2.65 USD), Intuit (-4.87 Prozent auf 304.35 USD), Infosys (-4.66 Prozent auf 12.08 USD) und Resources Connection (-4.64 Prozent auf 4.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.478 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch