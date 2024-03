NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 16’379.46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.136 Prozent schwächer bei 16’377.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’399.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’420.92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’347.38 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.270 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 15’947.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 15’095.14 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11’716.08 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10.93 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16’538.86 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Escalon Medical (+ 18.10 Prozent auf 0.25 USD), inTest (+ 16.53 Prozent auf 13.25 USD), Taylor Devices (+ 13.68 Prozent auf 49.77 USD), Cumulus Media A (+ 11.15 Prozent auf 3.59 USD) und Ebix (+ 7.41 Prozent auf 1.00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Old Dominion Freight Line (-48.75 Prozent auf 219.31 USD), MicroStrategy (-11.18 Prozent auf 1’704.56 USD), Big 5 Sporting Goods (-11.11 Prozent auf 3.52 USD), QC (-10.58 Prozent auf 0.47 USD) und AXT (-6.13 Prozent auf 4.59 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Roivant Sciences-Aktie aufweisen. 31’137’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.900 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 13.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

