NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.06 Prozent auf 18’280.61 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.497 Prozent leichter bei 18’200.62 Punkten in den Handel, nach 18’291.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’154.18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’333.39 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’025.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18’647.45 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wies der NASDAQ Composite 13’562.84 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 23.80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18’671.07 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’477.57 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 14.57 Prozent auf 5.47 USD), Donegal Group B (+ 6.39 Prozent auf 13.32 USD), Century Casinos (+ 5.43 Prozent auf 2.72 USD), Integra LifeSciences (+ 4.67 Prozent auf 18.95 USD) und Daktronics (+ 3.16 Prozent auf 13.04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-10.34 Prozent auf 2.60 USD), American Superconductor (-9.82 Prozent auf 21.39 USD), Elron Electronic Industries (-9.09 Prozent auf 1.00 USD), Cerus (-7.75 Prozent auf 1.73 USD) und Neogen (-7.47 Prozent auf 13.74 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’751’976 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.138 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch