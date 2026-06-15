NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit sattem Kursplus

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 3.07 Prozent höher bei 26’683.94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 2.16 Prozent fester bei 26’447.23 Punkten, nach 25’888.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26’438.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’687.56 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’225.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 22’105.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’406.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.84 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 15.31 Prozent auf 2.41 USD), AXT (+ 13.95 Prozent auf 110.74 USD), FormFactor (+ 9.62 Prozent auf 152.60 USD), ON Semiconductor (+ 7.80 Prozent auf 125.90 USD) und Veeco Instruments (+ 7.18 Prozent auf 83.04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Comtech Telecommunications (-42.96 Prozent auf 2.76 USD), Astronics (-21.16 Prozent auf 75.69 USD), Trend Micro (-17.01 Prozent auf 34.36 USD), Fiserv (-10.91 Prozent auf 47.91 USD) und Century Aluminum (-10.85 Prozent auf 54.55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’882’534 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.279 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 388.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch