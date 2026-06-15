Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9210 -0.1%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’309 2.1%  Bitcoin 52’851 1.3%  Dollar 0.7948 -0.5%  Öl 83.4 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zwei deutsche Tech-Schwergewichte im Vergleich: Hat die Infineon-Aktie aktuell die Nase vorn?
Iran-Deal lastet auf Ölaktien: ExxonMobil, Chevron, Shell & Co. unter Druck
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von Intel, SoftBank, Samsung & Co. heben ab
KI-Chip-Aktien mit kräftiger Erholung: Deshalb profitieren NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen
Suche...
Plus500 Depot

Veeco Instruments Aktie 325908 / US9224171002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Marktbericht 15.06.2026 22:33:55

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit sattem Kursplus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit sattem Kursplus

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Montagabend erhebliche Zuwächse.

Veeco Instruments
66.47 CHF 11.03%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 3.07 Prozent höher bei 26’683.94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 2.16 Prozent fester bei 26’447.23 Punkten, nach 25’888.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26’438.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’687.56 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’225.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 22’105.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’406.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.84 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 15.31 Prozent auf 2.41 USD), AXT (+ 13.95 Prozent auf 110.74 USD), FormFactor (+ 9.62 Prozent auf 152.60 USD), ON Semiconductor (+ 7.80 Prozent auf 125.90 USD) und Veeco Instruments (+ 7.18 Prozent auf 83.04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Comtech Telecommunications (-42.96 Prozent auf 2.76 USD), Astronics (-21.16 Prozent auf 75.69 USD), Trend Micro (-17.01 Prozent auf 34.36 USD), Fiserv (-10.91 Prozent auf 47.91 USD) und Century Aluminum (-10.85 Prozent auf 54.55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’882’534 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.279 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 388.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Century Aluminum Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten