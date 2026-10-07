NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter

Um 15:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.69 Prozent tiefer bei 27’408.13 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.614 Prozent tiefer bei 27’430.54 Punkten, nach 27’599.89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 27’458.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27’341.31 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.669 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26’506.99 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 25’818.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’788.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.96 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit ADTRAN (+ 3.22 Prozent auf 6.77 EUR), NetApp (+ 2.74 Prozent auf 234.70 USD), AmeriServ Financial (+ 2.73 Prozent auf 4.52 USD), Gilead Sciences (+ 2.32 Prozent auf 147.58 USD) und DexCom (+ 2.15 Prozent auf 85.19 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-6.54 Prozent auf 16.29 USD), Nortech Systems (-5.89 Prozent auf 10.70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.17 Prozent auf 156.04 USD), Cognex (-4.50 Prozent auf 63.37 USD) und American Superconductor (-4.40 Prozent auf 30.45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2’980’809 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 5.128 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch