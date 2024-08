NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.12 Prozent auf 17’556.03 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.090 Prozent auf 17’738.80 Punkte an der Kurstafel, nach 17’754.82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’759.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’439.40 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 1.75 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’357.88 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 17’019.88 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 13’705.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 18.90 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit ScanSource (+ 8.35 Prozent auf 51.90 USD), VOXX International A (+ 7.10 Prozent auf 5.13 USD), FreightCar America (+ 5.42 Prozent auf 7.20 USD), Provident Financial (+ 4.73 Prozent auf 14.16 USD) und Hub Group (+ 4.15 Prozent auf 45.38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Neurocrine Biosciences (-18.87 Prozent auf 123.76 USD), Landec (-16.24 Prozent auf 3.97 USD), Patterson Companies (-12.51 Prozent auf 22.48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-12.40 Prozent auf 3.39 USD) und Powell Industries (-10.02 Prozent auf 164.67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 59’962’918 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.099 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19.46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch