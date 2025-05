NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Am Freitag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1.51 Prozent im Plus bei 17’977.73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.892 Prozent stärker bei 17’868.76 Punkten in den Freitagshandel, nach 17’710.74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17’812.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18’048.83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’601.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’627.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15’840.96 Punkte.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 6.76 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell DexCom (+ 16.17 Prozent auf 81.62 USD), Neogen (+ 11.65 Prozent auf 5.75 USD), EXACT Sciences (+ 9.31 Prozent auf 51.55 USD), Olympic Steel (+ 9.16 Prozent auf 34.92 USD) und JetBlue Airways (+ 8.68 Prozent auf 4.76 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cumulus Media A (-18.95 Prozent auf 0.19 USD), Take Two (-6.66 Prozent auf 219.50 USD), inTest (-5.80 Prozent auf 5.85 USD), Columbia Sportswear (-4.24 Prozent auf 59.63 USD) und Apple (-3.74 Prozent auf 205.35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’240’190 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.831 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

