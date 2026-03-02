NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain

Am Montag erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.13 Prozent auf 22’697.17 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.53 Prozent leichter bei 22’322.12 Punkten, nach 22’668.21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22’787.22 Punkte, das Tagestief hingegen 22’306.08 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 23’592.11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’413.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 18’847.28 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.32 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’256.76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Compugen (+ 23.48 Prozent auf 2.24 USD), AXT (+ 19.87 Prozent auf 45.43 USD), Myriad Genetics (+ 10.63 Prozent auf 5.10 USD), Cogent Communications (+ 9.17 Prozent auf 20.48 USD) und Amtech Systems (+ 7.13 Prozent auf 13.98 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-11.33 Prozent auf 4.46 USD), Integra LifeSciences (-7.73 Prozent auf 10.50 USD), Exelixis (-6.93 Prozent auf 41.01 USD), USANA Health Sciences (-6.55 Prozent auf 20.11 USD) und Nissan Motor (-6.41 Prozent auf 2.70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’224’071 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.678 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

