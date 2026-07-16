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NASDAQ Composite-Marktbericht 16.07.2026 22:33:46

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

So performte der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche schlussendlich.

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Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.47 Prozent tiefer bei 25’881.95 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’155.41 Zählern und damit 0.433 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’269.23 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25’765.45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’165.37 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.791 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’376.34 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Wert von 24’102.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20’730.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.39 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Abbott Laboratories (+ 10.71 Prozent auf 98.83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8.01 Prozent auf 298.41 USD), Hub Group (+ 7.55) Prozent auf 51.41 USD), Erie Indemnity (+ 7.49 Prozent auf 225.94 USD) und DexCom (+ 7.22 Prozent auf 77.98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-14.69 Prozent auf 45.57 USD), BlackBerry (-13.91 Prozent auf 9.16 USD), Donegal Group B (-11.92 Prozent auf 22.99 USD), TTM Technologies (-9.39 Prozent auf 130.14 USD) und Ultra Clean (-9.31 Prozent auf 92.60 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’423’295 Aktien gehandelt. Mit 4.470 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 16.85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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