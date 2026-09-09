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Index-Bewegung 09.09.2026 18:00:42

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt mittags im Minus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt mittags im Minus

Der NASDAQ Composite verliert am Mittwoch an Wert.

America's Car-Mart
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Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0.68 Prozent schwächer bei 26’240.59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.365 Prozent auf 26’325.06 Punkte an der Kurstafel, nach 26’421.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’366.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’184.21 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1.09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’690.62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25’678.82 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 21’879.49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.93 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 5.69 Prozent auf 452.92 USD), Akamai (+ 5.17 Prozent auf 111.07 USD), FormFactor (+ 3.79 Prozent auf 114.02 USD), F5 Networks (+ 3.41 Prozent auf 402.89 USD) und Corcept Therapeutics (+ 2.74 Prozent auf 117.10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-38.96 Prozent auf 1.52 USD), Comcast (-5.81 Prozent auf 24.80 USD), FreightCar America (-5.31 Prozent auf 6.95 USD), Nexstar Media Group (-5.14 Prozent auf 160.45 USD) und Geron (-4.97 Prozent auf 1.44 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’746’105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.769 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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