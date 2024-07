NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Am Montag ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 17’370.20 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.498 Prozent auf 17’444.39 Punkte an der Kurstafel, nach 17’357.88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17’535.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 17’299.83 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17’732.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’983.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 14’316.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 17.64 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18’671.07 Punkte. Bei 14’477.57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ON Semiconductor (+ 11.54 Prozent auf 78.27 USD), AXT (+ 9.54 Prozent auf 3.56 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5.99 Prozent auf 0.92 USD), DexCom (+ 5.44 Prozent auf 67.48 USD) und Provident Financial (+ 4.21 Prozent auf 13.60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Integra LifeSciences (-19.12 Prozent auf 25.42 USD), Cutera (-7.89 Prozent auf 1.40 USD), Geospace Technologies (-7.59 Prozent auf 8.89 USD), Forward Air (-7.35 Prozent auf 24.09 USD) und Timberland Bancorp (-6.29 Prozent auf 29.67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’116’066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.078 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch