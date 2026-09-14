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Index-Performance im Blick 14.09.2026 20:03:24

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite derzeit.

Consumer Portfolio Services
9.52 USD 0.95%
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Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.08 Prozent auf 26’312.66 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.19 Prozent auf 26’018.50 Punkte an der Kurstafel, nach 26’333.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’329.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25’992.55 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 26’729.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’888.84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 22’141.10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.24 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 14.09 Prozent auf 2.12 USD), Nice Systems (+ 8.81 Prozent auf 106.83 USD), Autodesk (+ 8.27 Prozent auf 229.97 USD), Myriad Genetics (+ 8.04 Prozent auf 3.70 USD) und Pegasystems (+ 6.00 Prozent auf 38.42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Veeco Instruments (-9.66 Prozent auf 40.50 USD), MKS Instruments (-9.59 Prozent auf 241.68 USD), Lattice Semiconductor (-9.37 Prozent auf 108.54 USD), Universal Display (-8.70 Prozent auf 76.29 USD) und AXT (-8.58 Prozent auf 59.21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’122’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.553 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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AXT Inc. 48.00 -10.75% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.52 0.95% Consumer Portfolio Services Inc.
Deckers Outdoor Corp. 64.57 -2.57% Deckers Outdoor Corp.
Lattice Semiconductor Corp. 88.67 -7.61% Lattice Semiconductor Corp.
MKS Instruments Inc. 199.05 -9.24% MKS Instruments Inc.
Myriad Genetics Inc. 2.86 5.57% Myriad Genetics Inc.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 92.00 8.88% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Nissan Motor Co. Ltd. 1.75 0.29% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 172.72 -3.70% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 31.03 5.70% Pegasystems Inc.
SIGA Technologies Inc. 3.11 2.64% SIGA Technologies Inc.
Universal Display Corp. 64.67 -3.85% Universal Display Corp.
Veeco Instruments Inc. 33.71 -8.90% Veeco Instruments Inc.

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