NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart kräftig zu

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 4.05 Prozent höher bei 16’960.84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 3.56 Prozent auf 16’880.29 Punkte an der Kurstafel, nach 16’300.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16’816.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’994.82 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5.66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 17’784.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’053.68 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, bei 15’696.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 12.03 Prozent zu Buche. Bei 20’118.61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Pegasystems (+ 30.32 Prozent auf 89.61 USD), Innodata (+ 15.14 Prozent auf 35.97 USD), USANA Health Sciences (+ 15.10 Prozent auf 27.90 USD), Manhattan Associates (+ 15.08 Prozent auf 186.71 USD) und East West Bancorp (+ 12.76 Prozent auf 89.32 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-5.71 Prozent auf 16.01 USD), TransAct Technologies (-5.22 Prozent auf 3.27 USD), Royal Gold (-2.62 Prozent auf 176.59 USD), Abbott Laboratories (-2.31 Prozent auf 128.69 USD) und eBay (-1.85 Prozent auf 65.81 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10’278’431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.630 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch