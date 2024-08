NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Schlussendlich stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.21 Prozent auf 17’631.72 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.444 Prozent auf 17’516.40 Punkte an der Kurstafel, nach 17’594.50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 17’674.65 Punkte, das Tagestief hingegen 17’502.82 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 4.99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’509.34 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.05.2024, einen Stand von 16’698.32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 16.08.2023, den Stand von 13’474.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 19.41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FreightCar America (+ 13.42 Prozent auf 5.07 USD), VOXX International A (+ 12.64 Prozent auf 3.12 USD), SIGA Technologies (+ 9.04 Prozent auf 10.49 USD), Cutera (+ 9.01 Prozent auf 0.82 USD) und Dixie Group (+ 7.90 Prozent auf 0.89 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Repligen (-9.26 Prozent auf 147.55 USD), Landec (-3.85 Prozent auf 5.75 USD), Neogen (-3.81 Prozent auf 16.15 USD), Donegal Group B (-3.71 Prozent auf 12.20 USD) und Timberland Bancorp (-2.97 Prozent auf 28.46 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50’936’897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.069 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch