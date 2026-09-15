NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.79 Prozent schwächer bei 25’978.97 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’140.23 Zählern und damit 0.176 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’186.41 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’949.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’172.12 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’729.16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’683.94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 22’348.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.81 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cirrus Logic (+ 6.76 Prozent auf 124.21 USD), QUALCOMM (+ 4.85 Prozent auf 188.89 USD), CIENA (+ 4.07 Prozent auf 332.65 USD), Harmonic (+ 3.91 Prozent auf 11.69 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3.70 Prozent auf 12.88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-9.41 Prozent auf 7.03 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7.89 Prozent auf 47.38 USD), SMC (-7.16 Prozent auf 420.75 USD), Donegal Group B (-5.66 Prozent auf 23.99 USD) und EZCORP (-5.60 Prozent auf 30.49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’812’855 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch