NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Montagshandels

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.19 Prozent leichter bei 19’486.78 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1.33 Prozent tiefer bei 19’460.41 Punkten, nach 19’722.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 19’342.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’622.93 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19’218.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’189.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 15’011.35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 31.97 Prozent. Bei 20’204.58 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Forward Air (+ 9.16 Prozent auf 32.90 USD), Microvision (+ 8.61 Prozent auf 1.64 USD), AmeriServ Financial (+ 6.59 Prozent auf 2.75 USD), Cutera (+ 6.04 Prozent auf 0.35 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 4.88 Prozent auf 8.16 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Sangamo Therapeutics (-8.59 Prozent auf 2.34 USD), MicroStrategy (-8.19 Prozent auf 302.96 USD), Nissan Motor (-7.38 Prozent auf 3.01 USD), Innodata (-7.21 Prozent auf 42.09 USD) und Century Casinos (-6.01 Prozent auf 2.97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38’050’197 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.706 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch