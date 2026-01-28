NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus

Letztendlich ging der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 23’857.45 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.621 Prozent auf 23’965.11 Punkte an der Kurstafel, nach 23’817.10 Punkten am Vortag.

Bei 23’775.49 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23’988.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’593.10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’827.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’733.59 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’916.83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 11.04 Prozent auf 48.78 USD), F5 Networks (+ 8.09 Prozent auf 292.30 USD), US Global Investors (+ 7.93 Prozent auf 3.54 USD), Rambus (+ 7.54 Prozent auf 124.44 USD) und Microchip Technology (+ 6.81 Prozent auf 80.28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Prosperity Bancshares (-7.94 Prozent auf 67.11 USD), Textron (-7.90 Prozent auf 86.79 USD), Logitech (-7.57 Prozent auf 86.64 USD), Agilysys (-5.71 Prozent auf 85.67 USD) und Cerus (-5.22 Prozent auf 2.36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’801’213 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.778 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.15 erwartet. Mit 10.53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

