NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.76 Prozent leichter bei 15’509.90 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 15’604.08 Zählern und damit 0.153 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15’628.04 Punkte).

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 15’484.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15’619.23 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15’011.35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 12’789.48 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Stand von 11’393.81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.04 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 15’630.58 Punkten. 14’477.57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Patterson-UTI Energy (+ 6.46 Prozent auf 11.54 USD), Lifetime Brands (+ 5.32 Prozent auf 8.11 USD), Steel Dynamics (+ 4.78 Prozent auf 122.45 USD), Trinity Biotech (+ 4.74 Prozent auf 0.44 USD) und Encore Wire (+ 3.90 Prozent auf 229.77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen USCorp (-27.08 Prozent auf 0.00 USD), Emmis Communications A (-18.86 Prozent auf 4.26 USD), ADTRAN (-10.69 Prozent auf 6.43 USD), Agenus (-8.78 Prozent auf 0.63 USD) und Cutera (-8.39 Prozent auf 2.73 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’218’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.774 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.26 zu Buche schlagen. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 42.05 Prozent gelockt.

