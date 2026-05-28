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NASDAQ Composite im Blick 28.05.2026 22:33:44

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung im Plus

NASDAQ Composite-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Synopsys
379.01 CHF -8.06%
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Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.91 Prozent auf 26’917.47 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.044 Prozent höher bei 26’686.53 Punkten, nach 26’674.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’588.52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’934.84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.23 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24’663.80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’668.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’100.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15.85 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’934.84 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nortech Systems (+ 17.53 Prozent auf 16.36 USD), AMERCO (+ 13.47 Prozent auf 59.05 USD), American Woodmark (+ 12.97 Prozent auf 48.09 USD), Innodata (+ 11.63 Prozent auf 99.35 USD) und Comtech Telecommunications (+ 11.00 Prozent auf 5.75 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Photronics (-36.42 Prozent auf 34.02 USD), Elron Electronic Industries (-14.75 Prozent auf 1.71 USD), Synopsys (-8.61 Prozent auf 480.64 USD), Cogent Communications (-8.33 Prozent auf 19.82 USD) und Lifetime Brands (-7.02 Prozent auf 8.61 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’058’780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.480 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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