NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag in Rot

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.26 Prozent schwächer bei 19’662.43 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.569 Prozent auf 19’602.11 Punkte an der Kurstafel, nach 19’714.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’731.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’579.77 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Wert von 19’161.63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’298.76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’990.66 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 1.98 Prozent aufwärts. Bei 20’118.61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 18’831.91 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lattice Semiconductor (+ 7.88 Prozent auf 58.76 USD), Intel (+ 7.56 Prozent auf 21.27 USD), Century Aluminum (+ 5.58 Prozent auf 21.75 USD), EZCORP (+ 4.62 Prozent auf 14.03 USD) und TTM Technologies (+ 3.73 Prozent auf 26.45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ceragon Networks (-15.52 Prozent auf 4.06 USD), Harmonic (-15.47 Prozent auf 9.40 USD), PetMed Express (-14.61 Prozent auf 4.50 USD), Compugen (-13.64 Prozent auf 2.09 USD) und Amkor Technology (-10.43 Prozent auf 21.82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’506’951 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.317 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

