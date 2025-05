NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag im Aufwind

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.79 Prozent stärker bei 19’022.25 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.082 Prozent stärker bei 18’888.05 Punkten, nach 18’872.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’840.34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’044.22 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.448 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16’300.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’524.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16’801.54 Punkte.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.34 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geron (+ 11.57 Prozent auf 1.50 USD), AXT (+ 10.28 Prozent auf 1.56 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.67 Prozent auf 2.13 USD), Amtech Systems (+ 7.26 Prozent auf 3.92 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 5.79 Prozent auf 4.75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Fastenal (-49.88 Prozent auf 40.83 USD), TransAct Technologies (-6.51 Prozent auf 3.59 USD), Dorel Industries (-5.90 Prozent auf 1.09 USD), Elbit Systems (-5.19 Prozent auf 375.39 USD) und Nortech Systems (-3.69 Prozent auf 9.14 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’512’516 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.983 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Integra LifeSciences-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch