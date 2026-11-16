NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag in der Verlustzone

Um 17:57 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.61 Prozent auf 24’732.57 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.13 Prozent auf 24’853.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’136.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24’572.01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’882.04 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’140.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’729.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 22’900.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.44 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 23.92 Prozent auf 131.48 USD), Americas Car-Mart (+ 7.99 Prozent auf 1.01 USD), Powell Industries (+ 6.23 Prozent auf 151.61 USD), Nortech Systems (+ 5.84 Prozent auf 11.41 USD) und SIGA Technologies (+ 5.11 Prozent auf 2.88 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil inTest (-15.46 Prozent auf 12.41 USD), 3D Systems (-13.33 Prozent auf 1.43 USD), CIENA (-10.14 Prozent auf 264.18 USD), Cogent Communications (-9.98 Prozent auf 3.61 USD) und Ballard Power (-9.64 Prozent auf 1.27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29’892’971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch