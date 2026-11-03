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NASDAQ Composite-Entwicklung 03.11.2026 18:00:32

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Plus.

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.90 Prozent auf 25’389.86 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.327 Prozent auf 25’246.63 Punkte an der Kurstafel, nach 25’164.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’442.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’246.63 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 27’190.86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25’913.90 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 23’834.72 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.27 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 23.19 Prozent auf 3.91 USD), Americas Car-Mart (+ 15.18 Prozent auf 1.05 USD), Neurocrine Biosciences (+ 14.76 Prozent auf 166.81 USD), Lattice Semiconductor (+ 13.28 Prozent auf 108.11 USD) und Fiserv (+ 12.02 Prozent auf 58.17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil ADTRAN (-18.38 Prozent auf 4.75 EUR), Zebra Technologies (-9.35 Prozent auf 327.37 USD), Donegal Group B (-8.70 Prozent auf 20.88 USD), Nice Systems (-5.34 Prozent auf 106.39 USD) und Cerus (-5.08 Prozent auf 2.24 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10’084’240 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.491 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 20.34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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