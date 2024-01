NASDAQ Composite-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.20 Prozent fester bei 14’843.77 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.278 Prozent höher bei 14’564.47 Punkten, nach 14’524.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’846.90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’560.20 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der NASDAQ Composite bei 14’403.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 13’431.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Stand von 10’569.29 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 13.39 Prozent auf 0.51 USD), Corcept Therapeutics (+ 13.10 Prozent auf 27.46 USD), VOXX International A (+ 10.09 Prozent auf 10.47 USD), Nektar Therapeutics (+ 9.66 Prozent auf 0.59 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 9.51 Prozent auf 0.10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-12.64 Prozent auf 2.28 USD), Trinity Biotech (-12.63 Prozent auf 0.47 USD), American Superconductor (-5.60 Prozent auf 10.79 USD), MicroStrategy (-5.24 Prozent auf 598.01 USD) und Nortech Systems (-4.03 Prozent auf 9.53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’341’367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.575 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2024 präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42.61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch