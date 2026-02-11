Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
11.02.2026 18:01:32
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag
Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.
Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.39 Prozent leichter bei 23’012.31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.761 Prozent höher bei 23’278.29 Punkten, nach 23’102.47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’902.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’320.62 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.262 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’671.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’468.30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’643.86 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0.961 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’461.14 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lattice Semiconductor (+ 14.46 Prozent auf 104.10 USD), AXT (+ 10.39 Prozent auf 26.88 USD), Monro Muffler Brake (+ 6.29 Prozent auf 22.66 USD), ON Semiconductor (+ 6.03 Prozent auf 71.44 USD) und Synaptics (+ 5.83 Prozent auf 90.99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-15.78 Prozent auf 36.24 USD), American Woodmark (-12.12 Prozent auf 60.44 USD), Amtech Systems (-10.70 Prozent auf 11.60 USD), Harvard Bioscience (-8.44 Prozent auf 0.55 USD) und Donegal Group B (-8.11 Prozent auf 15.86 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’287’794 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
