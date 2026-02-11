Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’193 0.0%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9153 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’082 1.1%  Bitcoin 50’953 -3.6%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 69.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Suche...
eToro entdecken

Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Fokus 11.02.2026 18:01:32

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.39 Prozent leichter bei 23’012.31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.761 Prozent höher bei 23’278.29 Punkten, nach 23’102.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’902.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’320.62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.262 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’671.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’468.30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’643.86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0.961 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’461.14 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lattice Semiconductor (+ 14.46 Prozent auf 104.10 USD), AXT (+ 10.39 Prozent auf 26.88 USD), Monro Muffler Brake (+ 6.29 Prozent auf 22.66 USD), ON Semiconductor (+ 6.03 Prozent auf 71.44 USD) und Synaptics (+ 5.83 Prozent auf 90.99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-15.78 Prozent auf 36.24 USD), American Woodmark (-12.12 Prozent auf 60.44 USD), Amtech Systems (-10.70 Prozent auf 11.60 USD), Harvard Bioscience (-8.44 Prozent auf 0.55 USD) und Donegal Group B (-8.11 Prozent auf 15.86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’287’794 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:32 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’547.08 11.02.2026 17:31:39
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

American Woodmark Corp. 50.00 -13.04% American Woodmark Corp.
Amtech Systems Inc. 8.98 -7.05% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 20.76 12.51% AXT Inc.
Central Garden & Pet Co. 28.59 -1.26% Central Garden & Pet Co.
Donegal Group Inc. (B) 15.99 -4.82% Donegal Group Inc. (B)
Gladstone Commercial Corp. 9.80 0.20% Gladstone Commercial Corp.
Harvard Bioscience Inc. 0.47 -7.84% Harvard Bioscience Inc.
Lattice Semiconductor Corp. 80.19 17.21% Lattice Semiconductor Corp.
Monro Muffler Brake Inc. 22.91 7.61% Monro Muffler Brake Inc.
NVIDIA Corp. 147.39 1.78% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 54.69 5.28% ON Semiconductor Corp.
Pegasystems Inc. 27.87 -14.61% Pegasystems Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 98.22 -5.95% Strategy (ex MicroStrategy)
Synaptics Inc. 76.38 5.41% Synaptics Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach Zahlen von T-Mobile US
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'
18:17 AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiert
18:11 Trump und Netanjahu treffen sich im Weißen Haus
18:10 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' mit Rekord
18:04 Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' auf Rekordhoch
18:04 Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich
18:01 Regierung offen für Emirates-Lizenz am BER
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-Jobdaten belasten Zinssenkungsfantasie
17:52 Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck
17:49 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro