NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.27 Prozent fester bei 18’540.00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.179 Prozent tiefer bei 18’456.48 Punkten, nach 18’489.55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 18’377.62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’543.58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’948.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, mit 17’726.94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12’983.81 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 25.56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit VOXX International A (+ 5.70 Prozent auf 7.97 USD), Innodata (+ 4.47 Prozent auf 19.64 USD), NVIDIA (+ 4.14 Prozent auf 143.71 USD), Logitech (+ 3.59 Prozent auf 91.81 USD) und Powell Industries (+ 3.18 Prozent auf 279.96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen JetBlue Airways (-6.09 Prozent auf 7.56 USD), Washington Federal (-6.00 Prozent auf 34.00 USD), Donegal Group B (-5.97 Prozent auf 12.60 USD), TTM Technologies (-5.87 Prozent auf 19.25 USD) und Intevac (-5.72 Prozent auf 3.46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 56’554’287 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.292 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent an der Spitze im Index.

