NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.48 Prozent fester bei 27’068.72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.117 Prozent auf 26’970.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’939.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27’122.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’876.27 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.29 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’151.30 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 25’358.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’384.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16.50 Prozent nach oben. 27’288.79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 9.28 Prozent auf 49.67 USD), SMC (+ 6.52 Prozent auf 460.97 USD), SIGA Technologies (+ 6.15 Prozent auf 3.45 USD), Synaptics (+ 6.09 Prozent auf 102.72 USD) und AAON (+ 5.73 Prozent auf 89.10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-22.06 Prozent auf 1.06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6.76 Prozent auf 20.68 USD), BlackBerry (-5.96 Prozent auf 8.21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.63 Prozent auf 2.68 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4.10 Prozent auf 7.25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26’263’367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.774 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch