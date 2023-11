NASDAQ Composite-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 14’125.48 Punkten ab. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.087 Prozent auf 14’101.44 Punkte an der Kurstafel, nach 14’113.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’154.32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’063.93 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.76 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13’533.75 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 17.08.2023, mit 13’316.93 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 17.11.2022, einen Stand von 11’144.96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 35.99 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 11.47 Prozent auf 5.15 USD), Dixie Group (+ 11.27 Prozent auf 0.69 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9.69 Prozent auf 0.38 USD), 3D Systems (+ 8.76 Prozent auf 4.84 USD) und EXACT Sciences (+ 8.39 Prozent auf 66.30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil American Software A (-9.02 Prozent auf 9.99 USD), Enzon Pharmaceuticals (-5.29 Prozent auf 0.13 USD), Nektar Therapeutics (-4.60 Prozent auf 0.48 USD), Applied Materials (-4.02 Prozent auf 148.59 USD) und Dorel Industries (-3.93 Prozent auf 5.38 CAD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’971’533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.698 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 48.79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch