Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 3.62 Prozent auf 22’874.58 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 3.31 Prozent leichter bei 22’948.48 Punkten, nach 23’733.54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22’632.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’043.79 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 5.75 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’955.34 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Wert von 26’151.30 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23’025.59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 16.92 Prozent auf 0.38 USD), Lancaster Colony (+ 3.82 Prozent auf 113.20 USD), Infosys (+ 3.76 Prozent auf 12.96 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2.99 Prozent auf 9.66 USD) und Monro Muffler Brake (+ 2.84 Prozent auf 7.98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-20.69 Prozent auf 28.14 USD), Lam Research (-12.26 Prozent auf 172.12 USD), AXT (-11.81 Prozent auf 27.85 USD), Ceva (-11.02 Prozent auf 20.50 USD) und Cogent Communications (-10.69 Prozent auf 2.84 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 32’703’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite weist die Century Aluminum-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 22.90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch