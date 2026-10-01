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NASDAQ Composite aktuell 01.10.2026 16:01:09

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start freundlich

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start freundlich

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Synopsys
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Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.24 Prozent stärker bei 26’926.67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.489 Prozent auf 26’992.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’861.06 Punkten am Vortag.

Bei 26’890.23 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’014.47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.034 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’099.77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’040.03 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 22’755.16 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 9.80 Prozent auf 1.12 USD), Synopsys (+ 9.59 Prozent auf 476.66 USD), Infosys (+ 7.81 Prozent auf 11.60 USD), United Therapeutics (+ 5.40 Prozent auf 571.14 USD) und Intuit (+ 5.27 Prozent auf 290.24 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-7.90 Prozent auf 15.97 USD), TransAct Technologies (-7.02 Prozent auf 4.50 USD), Consumer Portfolio Services (-4.48 Prozent auf 8.75 USD), inTest (-4.31 Prozent auf 11.32 USD) und 3D Systems (-3.61 Prozent auf 3.47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’288’010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.838 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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