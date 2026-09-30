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30.09.2026 16:00:41
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich
NASDAQ Composite-Handel am dritten Tag der Woche.
Um 15:58 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.70 Prozent auf 26’985.01 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.355 Prozent fester bei 26’892.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’797.54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’996.76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’885.35 Zählern.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.183 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26’402.42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 26’213.72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 22’660.01 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.14 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FormFactor (+ 5.28 Prozent auf 143.44 USD), Nice Systems (+ 4.63 Prozent auf 111.76 USD), Richardson Electronics (+ 3.70 Prozent auf 17.94 USD), NetApp (+ 3.44 Prozent auf 216.38 USD) und NetScout Systems (+ 3.41 Prozent auf 40.33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen US Global Investors (-3.78 Prozent auf 2.80 USD), Donegal Group B (-3.35 Prozent auf 15.01 USD), Consumer Portfolio Services (-3.20 Prozent auf 8.76 USD), Ballard Power (-3.10 Prozent auf 2.04 USD) und Elbit Systems (-2.83 Prozent auf 683.48 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’694’742 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.859 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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