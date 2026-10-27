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Marktbericht 27.10.2026 16:00:25

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

SIGA Technologies
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Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.88 Prozent höher bei 26’400.11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.447 Prozent stärker bei 26’286.31 Punkten in den Handel, nach 26’169.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’219.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’402.90 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 27’068.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24’932.08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’637.46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.62 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 20.46 Prozent auf 2.86 USD), Methode Electronics (+ 8.20 Prozent auf 13.33 USD), TransAct Technologies (+ 7.88 Prozent auf 5.75 USD), Ballard Power (+ 7.34 Prozent auf 1.54 USD) und Lincoln Electric (+ 7.16 Prozent auf 277.16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-24.80 Prozent auf 45.05 USD), Nortech Systems (-8.26 Prozent auf 10.00 USD), Cintas (-5.86 Prozent auf 212.69 USD), Euronet Worldwide (-5.02 Prozent auf 60.74 USD) und Agilysys (-4.41 Prozent auf 118.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5’948’227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.664 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2027 hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Cintas Corp. 177.26 -4.85% Cintas Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.52 1.28% Consumer Portfolio Services Inc.
Euronet Worldwide Inc. 49.36 -6.85% Euronet Worldwide Inc.
Innodata Inc. 43.99 -11.28% Innodata Inc.
JetBlue Airways Corp. 2.34 25.24% JetBlue Airways Corp.
Lincoln Electric Holdings Inc. 232.43 8.50% Lincoln Electric Holdings Inc.
Methode Electronics Inc. 12.10 9.01% Methode Electronics Inc.
Nortech Systems Inc. 10.17 -6.44% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 181.59 0.89% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3.21 1.58% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 125.18 1.55% SpaceX
TransAct Technologies Inc. 5.72 71.26% TransAct Technologies Inc.

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