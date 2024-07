NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.99 Prozent schwächer bei 17’171.42 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.059 Prozent höher bei 17’352.64 Punkten, nach 17’342.41 Punkten am Vortag.

Bei 17’368.19 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17’163.23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 4.20 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 25.06.2024, mit 17’717.65 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 15’611.76 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 14’144.56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 16.29 Prozent. Bei 18’671.07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetScout Systems (+ 12.82 Prozent auf 20.59 USD), IMAX (+ 12.00 Prozent auf 19.97 USD), Pegasystems (+ 11.23 Prozent auf 67.96 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.00 Prozent auf 206.29 USD) und Forward Air (+ 5.85 Prozent auf 26.78 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen LKQ (-17.81 Prozent auf 36.56 USD), Nissan Motor (-9.12 Prozent auf 3.14 USD), MicroStrategy (-7.72 Prozent auf 1’543.50 USD), Volvo (B) (-3.90 Prozent auf 25.65 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3.86 Prozent auf 4.73 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’411’391 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.185 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr weist die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

