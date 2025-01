NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.89 Prozent auf 19’338.29 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.321 Prozent stärker bei 19’573.87 Punkten in den Handel, nach 19’511.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19’335.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’579.85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2.30 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20’173.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’367.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14’944.35 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.298 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’007.95 Punkten. 18’831.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 10.11 Prozent auf 12.20 USD), FARO Technologies (+ 9.01 Prozent auf 31.83 USD), Donegal Group B (+ 7.33 Prozent auf 14.20 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.81 Prozent auf 8.16 USD) und Cumulus Media A (+ 5.92 Prozent auf 0.87 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Infosys (-5.77 Prozent auf 21.57 USD), EXACT Sciences (-5.75 Prozent auf 50.44 USD), Nissan Motor (-4.87 Prozent auf 2.70 USD), Myriad Genetics (-4.79 Prozent auf 12.52 USD) und Microvision (-4.69 Prozent auf 1.22 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 52’034’681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.477 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch