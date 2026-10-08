eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ Composite-Marktbericht
|
08.10.2026 22:33:31
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.
Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.25 Prozent auf 27’193.34 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.445 Prozent tiefer bei 27’416.03 Punkten in den Handel, nach 27’538.69 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 27’066.76 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’491.89 Zähler.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.120 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’421.41 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Wert von 25’870.65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 23’043.38 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.03 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 11.61 Prozent auf 1.25 USD), Expedia (+ 4.35 Prozent auf 270.13 USD), eBay (+ 4.07 Prozent auf 111.98 USD), Erie Indemnity (+ 4.03 Prozent auf 226.54 USD) und Adobe (+ 3.56 Prozent auf 241.05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AngioDynamics (-20.86 Prozent auf 11.23 USD), Resources Connection (-20.05 Prozent auf 2.99 USD), Elron Electronic Industries (-15.24 Prozent auf 0.89 USD), Century Casinos (-13.89 Prozent auf 0.86 USD) und AXT (-10.19 Prozent auf 71.66 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’193’632 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.147 Bio. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18.40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:33
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
22:33
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22:33
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20:03
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20:03
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’193.34
|-1.25%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.