NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.25 Prozent auf 27’193.34 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.445 Prozent tiefer bei 27’416.03 Punkten in den Handel, nach 27’538.69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 27’066.76 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’491.89 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.120 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’421.41 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Wert von 25’870.65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 23’043.38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.03 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 11.61 Prozent auf 1.25 USD), Expedia (+ 4.35 Prozent auf 270.13 USD), eBay (+ 4.07 Prozent auf 111.98 USD), Erie Indemnity (+ 4.03 Prozent auf 226.54 USD) und Adobe (+ 3.56 Prozent auf 241.05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AngioDynamics (-20.86 Prozent auf 11.23 USD), Resources Connection (-20.05 Prozent auf 2.99 USD), Elron Electronic Industries (-15.24 Prozent auf 0.89 USD), Century Casinos (-13.89 Prozent auf 0.86 USD) und AXT (-10.19 Prozent auf 71.66 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’193’632 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.147 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 18.40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch