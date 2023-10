NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 13’219.83 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 13’228.12 Zählern und damit 0.060 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13’236.01 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13’251.18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’087.57 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.014 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14’020.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13’791.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11’148.64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 27.27 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10’265.04 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cutera (+ 9.23 Prozent auf 4.97 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 9.23 Prozent auf 4.26 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 7.28 Prozent auf 46.85 USD), MarketAxess (+ 5.78 Prozent auf 225.61 USD) und Donegal Group B (+ 5.58 Prozent auf 14.00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Arundel (-30.80 Prozent auf 0.17 CHF), Dixie Group (-18.38 Prozent auf 0.53 USD), Trinity Biotech (-17.17 Prozent auf 0.55 USD), BlackBerry (-11.24 Prozent auf 3.79 USD) und American Bio Medica (-9.20 Prozent auf 0.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’969’453 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.565 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch