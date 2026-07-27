NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 24’932.08 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1.04 Prozent stärker bei 25’236.19 Punkten, nach 24’975.82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24’774.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’261.91 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25’297.62 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 24’887.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 21’108.32 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.30 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 10.20 Prozent auf 3.35 USD), Autodesk (+ 7.70 Prozent auf 225.91 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.61 Prozent auf 98.65 USD), Expedia (+ 7.09 Prozent auf 278.37 USD) und Pegasystems (+ 6.64 Prozent auf 28.60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Patterson-UTI Energy (-7.75 Prozent auf 9.41 USD), Amkor Technology (-6.54 Prozent auf 60.71 USD), PDF Solutions (-6.39 Prozent auf 47.72 USD), Ultra Clean (-6.23 Prozent auf 86.97 USD) und Veeco Instruments (-6.14 Prozent auf 48.49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’342’928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.385 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 19.29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch