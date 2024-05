NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.58 Prozent schwächer bei 16’920.58 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.826 Prozent auf 16’879.35 Punkte an der Kurstafel, nach 17’019.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16’989.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’873.97 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.399 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 29.04.2024, einen Stand von 15’983.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16’091.92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 12’975.69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 14.59 Prozent zu Buche. Bei 17’032.66 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SurModics (+ 19.94 Prozent auf 42.10 USD), Ebix (+ 15.38 Prozent auf 0.45 USD), Cutera (+ 11.39) Prozent auf 2.25 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 8.57 Prozent auf 9.50 USD) und TransAct Technologies (+ 5.09 Prozent auf 3.51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Metalink (-96.90 Prozent auf 0.01 USD), Emmis Communications A (-58.42 Prozent auf 2.00 USD), Cumulus Media A (-8.24 Prozent auf 2.34 USD), Nektar Therapeutics (-8.00 Prozent auf 1.38 USD) und Sify (-7.74 Prozent auf 1.55 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17’942’010 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.946 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15.63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch