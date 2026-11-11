NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2.03 Prozent auf 25’574.02 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 25’448.80 Zählern und damit 1.53 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’065.87 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’574.02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’326.69 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27’366.17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’445.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’468.30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.06 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 23.23 Prozent auf 48.44 USD), FormFactor (+ 13.28 Prozent auf 97.00 USD), Amkor Technology (+ 12.59 Prozent auf 38.81 USD), TTM Technologies (+ 12.29 Prozent auf 81.11 USD) und CIENA (+ 10.89 Prozent auf 301.72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-9.29 Prozent auf 24.81 USD), PetMed Express (-7.44 Prozent auf 1.12 USD), Nissan Motor (-5.59 Prozent auf 1.78 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.13 Prozent auf 2.59 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3.12 Prozent auf 3.42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’162’175 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.569 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch