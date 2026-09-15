NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.67 Prozent im Minus bei 26’010.71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.176 Prozent leichter bei 26’140.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’186.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’172.12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’949.48 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26’729.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’683.94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’348.75 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.94 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cirrus Logic (+ 5.00 Prozent auf 122.16 USD), Repligen (+ 4.36 Prozent auf 175.33 USD), QUALCOMM (+ 4.00 Prozent auf 187.36 USD), CIENA (+ 3.79 Prozent auf 331.76 USD) und Myriad Genetics (+ 3.17 Prozent auf 3.91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Red Robin Gourmet Burgers (-7.35 Prozent auf 7.19 USD), SMC (-7.22 Prozent auf 420.50 USD), EZCORP (-6.97 Prozent auf 30.05 USD), Astronics (-6.24 Prozent auf 66.54 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-6.08 Prozent auf 48.31 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’028’931 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch