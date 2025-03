NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.87 Prozent fester bei 17’909.35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.178 Prozent schwächer bei 17’722.55 Punkten, nach 17’754.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17’925.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’645.87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Wert von 20’026.77 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 17.12.2024, bei 20’109.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’973.17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gab der Index bereits um 7.11 Prozent nach. Bei 20’118.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17’238.24 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 18.75 Prozent auf 2.09 USD), American Eagle Outfitters (+ 9.86 Prozent auf 12.15 USD), Baiducom (+ 9.21 Prozent auf 102.46 USD), Intel (+ 7.80 Prozent auf 25.93 USD) und Harvard Bioscience (+ 7.79 Prozent auf 0.70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-6.81 Prozent auf 1.78 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3.60 Prozent auf 5.63 USD), Ceragon Networks (-3.11 Prozent auf 2.65 USD), Consumer Portfolio Services (-3.05 Prozent auf 8.42 USD) und USANA Health Sciences (-3.02 Prozent auf 28.26 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 31’835’564 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.947 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

