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14.10.2026 20:03:31
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben
Der NASDAQ Composite bewegt sich aktuell im Minus.
Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.02 Prozent im Minus bei 26’655.92 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.635 Prozent leichter bei 27’031.64 Punkten, nach 27’204.38 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’649.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27’134.29 Punkten.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 2.55 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 26’186.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’107.01 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 22’521.70 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Trend Micro (+ 18.04 Prozent auf 45.80 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5.98 Prozent auf 2.75 USD), Nissan Motor (+ 5.71) Prozent auf 1.85 USD), Dorel Industries (+ 4.95 Prozent auf 1.06 USD) und Elbit Systems (+ 4.65 Prozent auf 698.72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen inTest (-11.80 Prozent auf 12.78 USD), TTM Technologies (-10.84 Prozent auf 103.51 USD), American Superconductor (-10.29 Prozent auf 25.76 USD), PDF Solutions (-10.02 Prozent auf 42.85 USD) und CIENA (-9.34 Prozent auf 363.00 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’089’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.866 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ Composite hat die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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